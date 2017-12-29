Как не остаться на Новый год без интернета?

И если раньше открытки близким отправляли почтой, в эпоху интернета принято поздравлять друзей онлайн в мессенджерах и социальных сетях. И не хотелось бы оказаться в Новогоднюю ночь без связи и подключения, ведь из-за загрузки сетей случаются сбои, поскольку все вокруг спешат поздравить близких под бой курантов. Что же стоит сделать, чтобы не остаться на Новый год без интернета?

Интернет-провайдер "Датагруп" гарантирует надёжное интернет-соединение даже в загруженные часы новогодней ночи. А предварительно оплатив услугу на портале EasyPay, вы будете уверены в том, что в Новый год точно поздравите друзей и родных. К тому же сервис предоставляет услугу "Регулярный платеж»! которая придется кстати.

Что такое регулярной платеж?

C помощью Регулярного платежа EasyPay оплачивает необходимые услуги в указанные сроки автоматически. Вам не придется заботиться о том, как оплатить интернет. Достаточно указать номер лицевого счёта, сумму и дату платежа, а EasyPay всё сделает за вас

Как это работает?

Указав единожды данные для оплаты интернет-услуг EasyPay будет ежемесячно, в указанное Вами время, регулярно списывать средства с вашей карты либо электронного кошелька для оплаты интернет услуг. Таким образом, вы экономите время, деньги и всегда уверены в том, что интернет оплачен. Что особенно важно в праздничный период онлайн-шопинга и поздравлений.

Преимущества:

1. Экономия времени. Вам не придется отстаивать длинные очереди в кассы либо оплачивать услуги самостоятельно.

2. Отсутствие человеческого фактора. Финансовые процессы EasyPay автоматизированы и система попросту не сможет «забыть» оплатить интернет, как это часто с нами бывает.

3. Уведомление. После совершения платежа пользователь получает оповещение на мобильный телефон.

4. Квитанция. Квитанция об оплате автоматически отправляется на e-mail. При необходимости оригинал квитанции доставляется почтой.

Гибкие параметры позволяют настраивать неограниченное количество регулярных платежей и устанавливать минимальный порог баланса при достижении которого, система автоматически совершит оплату.

Пример:

Сумма на балансе лицевого счета интернет-провайдера составляет 20 гривен. Во избежание отключения интернета система автоматически оплатит ежемесячный платеж и уведомит пользователя об оплате.

Веселой новогодней ночи! Вы уже готовы?