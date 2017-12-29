Директор аэропорта Николаева попался на взятке в 700 тысяч гривен

Так, руководитель "Международного аэропорта "Николаев" М. Галайко недавно был задержан на взятке главе Николаевской облгосадминистрации Алексею Савченко – взятке в размере 700 тысяч гривен. Об этом данные распространил Генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Согласно его словам – глава "международного аэропорта Николаев" Галайко предложил главе ОГА Николаевщины 700 тыс. гривен - за продление трудового контракта. Сообщается также, что указанные средства коррупционер получил в качестве "отката" от главы ООО "Автомагистраль" за подписание актов проведенных работ по строительству взлетной полосы – на общую сумму в 64 миллиона гривен.

Как сообщал УРА-Информ, на Волыни на взятке попался чиновник госпредприятия.