13:18 29.12.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100183039:mysnichenko

Директор аэропорта Николаева попался на взятке в 700 тысяч гривен

Галайко недавно был задержан на взятке главе ОГА Николаевской области Алексею Савченко.

Директор аэропорта Николаева попался на взятке в 700 тысяч гривен

Так, руководитель "Международного аэропорта "Николаев" М. Галайко недавно был задержан на взятке главе Николаевской облгосадминистрации Алексею Савченко – взятке в размере 700 тысяч гривен. Об этом данные распространил Генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Согласно его словам – глава "международного аэропорта Николаев" Галайко предложил главе ОГА Николаевщины 700 тыс. гривен - за продление трудового контракта. Сообщается также, что указанные средства коррупционер получил в качестве "отката" от главы ООО "Автомагистраль" за подписание актов проведенных работ по строительству взлетной полосы – на общую сумму в 64 миллиона гривен.

Как сообщал УРА-Информ, на Волыни на взятке попался чиновник госпредприятия.

Поделиться
Читайте также:
 
Сборная Украины в 2018 году может сыграть до 11 матчей В Одессе сгорело два авто Британия поставила ультиматум Facebook и Twitter из-за России Вовк заверил, что тарифы на электроэнергию для населения повышать не будет
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив