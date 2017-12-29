Аваков пообещал создать в Украине систему вертолетной службы спасения

Об этом в четверг, 29 декабря, рассказал журналистам "Зеркало недели" министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. При этом министр заверил, что в 2018 году перед его ведомством стоит много конкретных задач.

Начиная от изменений в криминальной полиции и полной, стопроцентной реализации доктрины сервисных центров вместо МРЭО - до создания новой государственной системы вертолетной службы спасения и реагирования на чрезвычайные ситуации, - сообщил Аваков.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 18 декабря в Ивано-Франковске открылся первый сервисный центр МВД в области. Ожидается, что в сервисном центре смогут предоставлять до 200 услуг в день. Речь идет об услугах регистрации и перерегистрации авто, замены водительского удостоверения. Также в сервисном центре можно сдать экзамен на право управления транспортным средством.