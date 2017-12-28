В украинский МИД "принят на работу" кот

Об этом в среду, 27 декабря, в своем Twitter сообщил директор политического департамента МИД Алексей Макеев.

По его словам, только что назначен новый Посол и он уже на посту. Знакомьтесь - Амбассадор.

Он будет представлять украинокошачьи интересы на международной арене, защищать от русокрыс и способствовать выходу украинского молока на мировые рынки. Без-воз-мез-дно, - написал жипломат.

Напомним, коты на службе во внешнеполитических ведомствах не редкость. Во французском МИД 19 декабря на службу поступили две кошки. Их взяли на работу после того, как в здании министерства, расположенном на набережной Кэ д'Орсе в Париже завелись крысы.

Как сообщал УРА-Информ, в Великобритании сотрудником МИД стал кот Палмерстон, который до этого был обычным уличным котом. Считается, что кота назвали в честь лорда Палмерстона - бывшего министра иностранных дел и премьер-министра Великобритании. Животное оформили на должность главного мышелова в здании Форин-офиса в Лондоне.