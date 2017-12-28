В Украине резко выросло количество продуктов питания с ГМО

Про это сказано в отчете Счетной палаты. Согласно этим данным - проведение Государственным НИИ по лабораторной диагностике и санитарной экспертизе исследования на наличие ГМО в продуктах питания показали увеличение количества выявления положительных образцов.

К примеру - в сое, а также в рапсе и кукурузе (2013 год - 12,4%, 2016 г. - 20% взятых проб). При этом в реестр источников кормов, кормовых добавок и ветеринарных препаратов с ГМО в Украине внесены лишь соевый шрот MON 40 3-2 (Glycine, Roundup Ready soybean) (23.07.2013).

Как сообщал УРА-Информ, в столице подорожали продукты, в частности, молоко и яйца.