15:24 28.12.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В США прокомментировали масштабный обмен пленными на Донбассе

Посольство США в Украине поприветствовало освобождение 74 украинских заложников на Донбассе.

В США прокомментировали масштабный обмен пленными на Донбассе

Об этом написали в Twitter дипломатической структуры.

А также добавили, что с нетерпением ждут освобождения остальных заложников и выполнения Минских соглашений в будущем году.

Напомним, что 27 декабря, состоялся масштабный обмен пленными между Украиной и боевиками оккупационных сил РФ на Донбассе.

В результате были освобождены 74 украинских заложника, одна женщина пожелала остаться в "ДНР". Она сказала, что ее семья в Донецке, поэтому она остается.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер приветствуют обмен пленными.

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