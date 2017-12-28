В США прокомментировали масштабный обмен пленными на Донбассе

Посольство США в Украине поприветствовало освобождение 74 украинских заложников на Донбассе.
Об этом написали в Twitter дипломатической структуры.
А также добавили, что с нетерпением ждут освобождения остальных заложников и выполнения Минских соглашений в будущем году.
Напомним, что 27 декабря, состоялся масштабный обмен пленными между Украиной и боевиками оккупационных сил РФ на Донбассе.
В результате были освобождены 74 украинских заложника, одна женщина пожелала остаться в "ДНР". Она сказала, что ее семья в Донецке, поэтому она остается.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер приветствуют обмен пленными.