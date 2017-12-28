В Израиле построили самую высокую башню из Lego - ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщает Associated Press.

Как отмечается, к строительству башни присоединились тысячи местных жителей. В частности, для этого им понадобилось более полумиллиона блоков Lego.

"Сначала 26 командам, которые предоставляли различные общественные организации и объединения, собирали башню по частям", - говорится в сообщении. Однако несмотря на это уже 27 декабря, состоялась официальная церемония открытия объекта.





Таким образом израильтяне почтили память 8-летнего мальчика Омера Саяда, который увлекался конструктором, но умер от рака.

Кстати, предыдущий рекорд высоты был установлен в 2015 году итальянским подразделением компании Lego. В то время сотрудники построили башню высотой 35 метров на Всемирной выставке в Милане.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", жилой комплекс "Новопечерська Вежа", ранее известный под названием "Панорама", признали одним из наиболее комфортных в Киеве.