14:50 28.12.2017 | Общество | Новости
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В Израиле построили самую высокую башню из Lego - ФОТО, ВИДЕО

В столице Израиля Тель-Авиве построили самую высокую в мире башню из популярного детского конструктора. Ее высота составила 36 метров, а это примерно как 12-этажный дом. 

В Израиле построили самую высокую башню из Lego - ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщает Associated Press.

Как отмечается, к строительству башни присоединились тысячи местных жителей. В частности, для этого им понадобилось более полумиллиона блоков Lego. 

"Сначала 26 командам, которые предоставляли различные общественные организации и объединения, собирали башню по частям", - говорится в сообщении. Однако несмотря на это уже 27 декабря, состоялась официальная церемония открытия объекта. 



Таким образом израильтяне почтили память 8-летнего мальчика Омера Саяда, который увлекался конструктором, но умер от рака. 

Кстати, предыдущий рекорд высоты был установлен в 2015 году итальянским подразделением компании Lego. В то время сотрудники построили башню высотой 35 метров на Всемирной выставке в Милане. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", жилой комплекс "Новопечерська Вежа", ранее известный под названием "Панорама", признали одним из наиболее комфортных в Киеве.

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