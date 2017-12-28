20:34 28.12.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В деле Януковича объявлен перерыв до 10 января

Оболонский районный суд города Киева в четверг, 28 декабря, перенес заседание по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича на 10 января 2018 года.

В деле Януковича объявлен перерыв до 10 января

Следующее заседание откроется в десять часов утра. Об этом сегодня в зале суда заявил судья Владислав Девятко.

Вместе с тем сегодня во время заседания были допрошены Андрей Сенченко, который возглавлял крымское отделение БЮТа, заместитель начальника штаба Военно-морских сил Анатолий Бургомистренко, капитан первого ранга, командир первой бригады надводных кораблей Дмитрий Глухов, оенный ВМС Олег Гринько и командир бригады надводных кораблей Алексей Доскато.

Напомним, на прошлых заседаниях были рассмотрены документальные доказательства, среди которых, выводы психологических и семантико-лингвистических экспертиз.

Как сообщал УРА-Информ, Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьями Уголовного Кодекса Украины " Государственная измена", "Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины" и "Пособничество в ведении агрессивной войны.

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