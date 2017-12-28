Сыну Шуфрича объявили приговор

Суд признал его виновным и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на три года. Вместе стем суд отстрочил отбывание основного наказания на один год.

Об этом на своей страничке в Facebook сообщил адвокат пострадавшего Алексея Мельниченко Вячеслав Лысенко.

При этом он напомнил, что его подзащитный получил травмы, которые были классифицированы как тяжкие телесные повреждения. За четыре месяца пострадавший пережил несколько операций, в том числе на головном мозге, прошел реабилитационный курс.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 26 августа на улице Шота Руставели в Киеве Шуфрич-младший, находясь за рулем автомобиля марки Bentley, совершил наезд на 31-летнего пешехода Алексея Мельниченко.