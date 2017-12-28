Стало известно о мере пересечения для активистки Femen, устроившей протест в Ватикане

Об этом сообщил адвокат Ярослав Яценко на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, девушка арестована итальянской полицией, 25 декабря, этого года на площади Св. Петра в г. Рим по статье 337 по сопротивлению представителю полиции и статьей 582 за нанесение телесных повреждений УК Италии.

По предварительной информации, после ареста Виноградова доставлена в комнату задержанных квестуру в Риме.

Так, иными словами, Алису в Италии привлекают к уголовной ответственности.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", участница движения Femen организовала акцию во время рождественской церемонии в Ватикане, которую проводил Папа Римский Франциск. Активистка движения обнажила грудь во время католической мессы Папы Франциска. Такими действиями девушка хотела привлечь внимание к делу с женщиной в Сальвадоре, которую приговорили к 30-ти годам лишения свободы за преждевременный выкидыш.