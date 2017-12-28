Среднемесячная зарплата в 2017 году выросла до 6,9 тыс. гривен, - Рева

Как отметил политик, прошлогодние показатели были намного хуже, сейчас в среднем украинцы в месяц получают 6,9 тыс. гривен.

В свою очередь, реальная заработная плата в Украине за год выросла на 18,9 процентов.

Министр также добавил, что в 2017 году ожидается рост фонда оплаты труда до 796,3 млрд гривен, что на 36,1% больше по сравнению с 2016 годом, когда фонд составлял почти 585 млрд гривен.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в ноябре 2017 года общая сумма задолженности по выплат заработной платы в Украине выросла на 5,1%. При этом с начала года задолженность выросла на 44,2% и к 1 декабря достигла 2,582 миллиардов гривен.