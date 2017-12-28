Сенченко заявил, что письмо Януковича к Путину в 2014 году появилось "по заказу Кремля"

России нужно было легализировать агрессию в Крыму. Такое мнение высказал в четверг, 28 декабря, во время допроса в качестве свидетеля обвинения в Оболонском районном суде города Киева по делу о государственной измене Януковича бывший народный депутат от партии "Батькивщина" Андрей Сенченко.

По его словам, то, что было изложено в этом заявлении, по сути, противоречит тому соглашению, которое подписал Янукович, даже в части оценок. В том соглашении признавалось, что есть серьезный кризис, из которого надо выходить, а в обращении от 1 марта идут однозначные, совершенно неправдивые обвинения, например, о преследовании в Крыму и на Донбассе по политическим и языковым признакам, - рассказал Сенченко. Он также заверил, что Янукович не собирался соблюдать соглашение с оппозицией от 21 февраля 2014 года.

По состоянию на 22 февраля 2014 года многие тогдашние министры, заместители министров и 77 из 186 депутатов фракции Партии регионов уже покинули Украину. Таким образом они продемонстрировали, что вина за происходящее лежит на Януковиче, - пояснил политик добавив, что бегство его сторонников вызвало такую его реакцию и бегство из страны.

При этом адвокат Януковича Виталий Сердюк неоднократно перебивал Сенченко, заявляя, что его суждения являются субъективными и ложными, что нарушает присягу свидетеля.

В свою очередь прокуроры выразили протест на такие действия защитника, и даже потребовали суд привлечь его к дисциплинарной ответственности за нарушение правил проведения судебного заседания и адвокатской этики.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня Оболонский суд продолжил рассматри вать дело Виктора Януковича.