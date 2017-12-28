Последний четверг в этом году будет облачным, но теплым

В то же время будет ветрено, особенно сильным ветер будет в западных, центральных и северных областях.

Температура воздуха останется высокой, в течение дня воздух прогреется до 2-8 градусов, а на юге - до 7-13 градусов. Ветер южный, 7-12 метров на секунду. Днем местами порывы ветра могут достигать 15-20 метров на секунду.

В Киеве сегодня без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит 0-2 градуса тепла. Днем будет от 5 до 7 теплых градусов.

На западе Украины без существенных осадков, только в Карпатах и Закарпатье днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 2 до плюс 4 градусов. Днем потеплеет до 4-10 градусов.

На севере Украины без существенных осадков, ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 2 до плюс 4 градусов. Днем потеплеет до 3-9 градусов.

В центре страны в четверг без существенных осадков, ночью и утром местами туман

Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 1 до плюс 4 градусов. Днем потеплеет до 4-10 градусов.

На востоке Украины без существенных осадков, ночью и утром местами туман.

Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 2 до плюс 4 градусов. Днем потеплеет до 4-9 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью составит 0-6 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 8-13 градусов.

Народный прогноз: 28 декабря отмечается день священномученика Елевферия. Погода этого дня указывает на то, какой погода будет в марте предстоящего года. В старину обратили внимание на то, что если днем был сильный мороз, а к вечеру вдруг становилось теплее, значит настоящая стужа еще впереди.