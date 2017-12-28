Под Одессой таможенники изъяли нелегальных сигарет на 15 миллионов гривен - ФОТО

Нелегальная партия шла транзитом через территории Украины и стран Европы и Великобритании. Затем сигареты сбывались на территории нашего государства.

Как сообщил первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан, информация была получена от британских правоохранительных органов. Они сообщили, что в один из портов Одесской области должен был поступить контейнер с партией нелегальных сигарет с признаками подделок.

Когда контейнер пришел, полиция обыскала его и обнаружила 1795 коробов, а это 897 500 пачек сигарет без марок акцизного налога, с надписями на пачках For Duty Free Sale Only. Их ориентировочная стоимость 15 миллионов гривен, - пояснил Билан, добавив, что все партию сигареты наложен арест.

При этом в ведомстве подсчитали, что если бы партия поступила на "черный" рынок Великобритании, фактическое непоступление акцизного налога составило бы 4,8 миллиона фунтов стерлингов или в пересчете почти 170 миллионов гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 16 декабря на границе было задержано почти девять тысяч пачек контрабандных сигарет. Пограничники обнаружили правонарушителей, которые направлялись в сторону государственной границы Украины.