Осужденные в России по российским законам пленными не считаются, - Песков

Вместе с тем лица, которые были осуждены в Российской Федерации, не являются пленными. Об этом в четверг, 28 декабря, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналистов о возможности обмена пленными между Москвой и Киевом, он заверил, что в Москве заинтересованы видеть своих граждан у себя в стране и, конечно же готовы принять все меры, которые необходимы для освобождения российских граждан.

Что касается, скажем так, ряда лиц, которых, наверное, вы имеете в виду и которые осуждены здесь, в России, то, безусловно, они не могут считаться пленными или удерживаемыми лицами. Они осуждены в России по российскому законодательству, - заявил Песков, добавив, что подобные вопросы решаются на высшем уровне.

Напомним, в ночь на четверг, 28 декабря, в киевском аэропорту " Борисполь" приземлились два самолета, которые привезли освобожденных в результате обмена пленными из Донбасса.

Как сообщал УРА-Информ, в аэропорту Харькова перед отлетом с освобожденными украинскими заложниками Порошенко заверил, что Украина с помощью международного сообщества будет пытаться как можно быстрее освободить украинских политзаключенных из России и Крыма.