14:27 28.12.2017 | Общество | Новости
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Определены главные благотворители среди знаменитостей

Ресурсом DoSomething.org ежегодно обнародует списки знаменитостей, которые в 2017 году больше других отводили деньги на благотворительность.

Определены главные благотворители среди знаменитостей

Самым великосердечным среди звезд оказался хип-хоп-исполнитель Chance the Rapper.

Музыкант, настоящее имя которой - Чанселор Джонатан Беннетт, опередил певицу Бейонсе, лидировавшую в прошлом году.

В рейтинг благотворителей также вошли артистки Ариана Гранде, Рианна и Ники Минаж, игроки в американский футбол Колин Каперник и Джастин Джеймс Уотт, режиссер Ава Дюверней, актрисы и певицы Зендая, Дженнифер Лопес и Майли Сайрус и актер Лин Манйэль Миранда.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", авторитетное глянцевое изданием Vogue составило рейтинг самых изысканных и модных женщин 2017 года. Так, в ТОП-10 ввошла 64-летняя супруга Эмманюэля Макрона Бриджит.

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