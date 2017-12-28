Определены главные благотворители среди знаменитостей

Самым великосердечным среди звезд оказался хип-хоп-исполнитель Chance the Rapper.

Музыкант, настоящее имя которой - Чанселор Джонатан Беннетт, опередил певицу Бейонсе, лидировавшую в прошлом году.

В рейтинг благотворителей также вошли артистки Ариана Гранде, Рианна и Ники Минаж, игроки в американский футбол Колин Каперник и Джастин Джеймс Уотт, режиссер Ава Дюверней, актрисы и певицы Зендая, Дженнифер Лопес и Майли Сайрус и актер Лин Манйэль Миранда.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", авторитетное глянцевое изданием Vogue составило рейтинг самых изысканных и модных женщин 2017 года. Так, в ТОП-10 ввошла 64-летняя супруга Эмманюэля Макрона Бриджит.