12:42 28.12.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Новый корпус "Охматдета" начнет полноценную работу в 2018, - Гройсман

Комплекс обновленной республиканской детской клинической больницы "Охматдет" уже в следующем году начнет принимать пациентов. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Новый корпус

По словам главы правительства, новый корпус уже получил сертификат готовности. Он также отметил, что год назад комплекс был аварийным.

Всего за год правительству удалось восстановить всю документацию, и уже к завершению подходит строительство. Совсем скоро больницей будут управлять врачи, где смогут принимать своих пациентов.

Также Гройсман добавил, что строительство второй очереди больницы начнется в следующем году. Кроме того, премьер подчеркнул, что все строительные работы могут занять полтора года.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман, во время заседания, поручил ввести в эксплуатацию первую очередь нового корпуса "Охматдета". Здание должно быть сдано за два-три месяца.

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