Новый корпус "Охматдета" начнет полноценную работу в 2018, - Гройсман

По словам главы правительства, новый корпус уже получил сертификат готовности. Он также отметил, что год назад комплекс был аварийным.

Всего за год правительству удалось восстановить всю документацию, и уже к завершению подходит строительство. Совсем скоро больницей будут управлять врачи, где смогут принимать своих пациентов.

Также Гройсман добавил, что строительство второй очереди больницы начнется в следующем году. Кроме того, премьер подчеркнул, что все строительные работы могут занять полтора года.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман, во время заседания, поручил ввести в эксплуатацию первую очередь нового корпуса "Охматдета". Здание должно быть сдано за два-три месяца.