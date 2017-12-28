12:41 28.12.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Красный Крест направил в ОРДЛО 73 тонны гуманитарной помощи

Миссия комитета Красного Креста отправила на оккупированную часть Донбасса четыре грузовых авто с гуманитарным грузом.

Красный Крест направил в ОРДЛО 73 тонны гуманитарной помощи

Так, было отправлено гуманитарного груза на более 73,3 тонны. Об этом передает пресс-служба ГПСУ. Через контрольно-пропускной пункт "Новотроицкое" на выезд к неконтролируемой территории, недавно линию разграничения пересекли четыре грузовых автомобиля с гуманитарным грузом. Груз состоял из продуктовых и гигиенических наборов, а также из офисного оборудования общим весом более 73,3 тонн от Миссии комитета Красного Креста - уточняют в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, в ноябре Красный Крест отправил на Донбасс 130 тонн гуманитарной помощи.

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