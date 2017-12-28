15:21 28.12.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100182950:mysnichenko

Группа террористов подорвалась на своих собственных минах

Диверсионная группа из числа террористов в прошлые сутки подорвалась на собственных минах.

Группа террористов подорвалась на своих собственных минах

Так, взрыв прогремел при попытке боевиков пересечь линию соприкосновения. Об этом поведал недавно пресс-секретарь Минобороны Дмитрий Гуцуляк. Согласно его данным - по информации ГУ разведки Министерства обороны российско-оккупационное командование пользуется новогодним перемирием и соблюдением силами АТО режима прекращения огня для интенсивного применения разведывательных групп.

При этом активизация действий противника в зонах хаотичного установления российскими подразделениями минно-взрывных заграждений приводит к росту потерь среди разведподразделений агрессора. За сутки при попытке пересечь линию соприкосновения подорвалась на своих же минах разведывательная группа оккупационных войск.

Как сообщал УРА-Информ, на Донбассе два боевика умерли в результате передозировки наркотиками.

Поделиться
Читайте также:
 
В Кабмине заявили об уменьшении количества бедных Больше всего денег в Украину переводят из США, - НБУ В Израиле построили самую высокую башню из Lego - ФОТО, ВИДЕО Осужденные в России по российским законам пленными не считаются, - Песков
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив