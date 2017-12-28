Группа террористов подорвалась на своих собственных минах

Так, взрыв прогремел при попытке боевиков пересечь линию соприкосновения. Об этом поведал недавно пресс-секретарь Минобороны Дмитрий Гуцуляк. Согласно его данным - по информации ГУ разведки Министерства обороны российско-оккупационное командование пользуется новогодним перемирием и соблюдением силами АТО режима прекращения огня для интенсивного применения разведывательных групп.

При этом активизация действий противника в зонах хаотичного установления российскими подразделениями минно-взрывных заграждений приводит к росту потерь среди разведподразделений агрессора. За сутки при попытке пересечь линию соприкосновения подорвалась на своих же минах разведывательная группа оккупационных войск.

Как сообщал УРА-Информ, на Донбассе два боевика умерли в результате передозировки наркотиками.