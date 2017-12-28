ГПУ подала апелляцию на решению суда по убийству Веремия

Генеральная прокуратура Украины в четверг, 28 декабря, подала апелляционную жалобу на приговор Шевченковского районного суд города Киева убийце журналиста Вячеслава Веремия Юрию Крысину.
Как сообщает пресс-служба ГПУ, прокуроры считают наказание в виде четырех лет лишения свободы условно таким, что не соответствует общим принципам назначения наказания, принципам законности, справедливости, обоснованности и индивидуализации наказания и не является достаточным и необходимым для исправления лица и предупреждения новых преступлений.
Кроме того, в жалобе ГПУ указывает, что таким приговором суд не раскрыл полностью суть уголовно наказуемых преступлений, меры ответственности за их совершение и степень тяжести преступления, совершенного Крысиным.
Напомним, текст приговора Юрию Крысину за причастность к убийству журналиста Вячеслава Веремия засекречен.
Как сообщал УРА-Информ, убийство журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия произошло во время Революции Достоинства в ночь с 18 на 19 февраля 2014.