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ГПУ подала апелляцию на решению суда по убийству Веремия

Генеральная прокуратура Украины в четверг, 28 декабря, подала апелляционную жалобу на приговор Шевченковского районного суд города Киева убийце журналиста Вячеслава Веремия Юрию Крысину.

ГПУ подала апелляцию на решению суда по убийству Веремия

Как сообщает пресс-служба ГПУ, прокуроры считают наказание в виде четырех лет лишения свободы условно таким, что не соответствует общим принципам назначения наказания, принципам законности, справедливости, обоснованности и индивидуализации наказания и не является достаточным и необходимым для исправления лица и предупреждения новых преступлений.

Кроме того, в жалобе ГПУ указывает, что таким приговором суд не раскрыл полностью суть уголовно наказуемых преступлений, меры ответственности за их совершение и степень тяжести преступления, совершенного Крысиным.

Напомним, текст приговора Юрию Крысину за причастность к убийству журналиста Вячеслава Веремия засекречен.

Как сообщал УРА-Информ, убийство журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия произошло во время Революции Достоинства в ночь с 18 на 19 февраля 2014.

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