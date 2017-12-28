Airbus больше не будет выпускать крупнейшие авиалайнеры

Об этом сообщает издание Reuters.

Как отметили в компании, свою работу они прекратят постепенно, позволив Airbus выполнить уже полученные заказы, преимущественно от Emirates.

При этом у авиапроизводителя достаточно заказов, чтобы продолжить выпуск A380 до начала следующего десятилетия при нынешних темпах производства.

На разработку A380, введенного в эксплуатацию десять лет назад, было потрачено 11 млрд евро. Лайнер вместимостью около 500 пассажиров должен был составить конкуренцию Boeing 747. Однако спрос на A380 в последнее время снизился, поскольку авиаперевозчики предпочитают более компактные двухмоторные самолеты.

Хотя интерес к A380 выражают и другие компании, к примеру, British Airways, Airbus не хочет продолжать производство, не будучи уверенной в крупном заказе от Emirates.

Emirates в свою очередь хочет гарантий, что Airbus продолжит производство в течение десяти лет, чтобы защитить свои инвестиции.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на Мальте в аэропорту частный самолет Dassault Falcon 7X врезался в офисное здание. Инцидент произошел из-за сильного ветра. В результате аварии никто не пострадал, поскольку в офисном здании и в самолете никого не было.