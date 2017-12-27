20:59 27.12.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Все освобожденные выехали на подконтрольную Украине территорию, - Порошенко

Все 74 украинских заложника, который в среду, 27 декабря, освободили из плена, уже покинули оккупированный Донбасс.

Все освобожденные выехали на подконтрольную Украине территорию, - Порошенко

Об этом в своем Twitter сообщил президент Украины Петр Порошенко. По его словам, освобожденные украинцы скоро вернутся на подконтрольную Украине территорию.

Вместе с тем пресс-секретарь президента Святослав Цеголко на свой страничке в Facebook написал, что президент Украины Петр Порошенко лично прибыл на Донбасс для встречи освобожденных.

Глава государства уже на Донбассе, где встречает наших ребят из плена, - сообщил Цеголко, добавив, что автобусы с освобожденными из плена уже отправились из Горловки и направляются к Майорску. Это значит, что уже к девяти часам все 74 наших заложника будут на подконтрольной территории, - пояснил Цеголко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду, 27 декабря, Украине передали в рамках обмена пленными 74 заложника.

Процесс обмена завершился. Украинская сторона получила заложников, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса. Они возвращаются домой. Об этом на своей страничке в Facebook сообщила представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко.

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