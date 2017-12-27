12:21 27.12.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В "Укрзализныце" полностью обновили старые электрички – ФОТО

ПАО "Укрзализныця" от сегодняшнего дня, 27 декабря, будет курсировать на модернизированных  электричках, которые будут ездить на Львовской железной дороге.

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Об этом в Facebook написал руководитель компании Евгений Кравцов.

По словам управляющего, такие электрички уже перевозят пассажиров челночным движением в Киевской области по маршруту Святошин - Клавдиево - Святошин. Модернизация подвижного состава проходила на собственных мощностях Укрзалызници - Киевском электровагоноремонтном заводе.

Отмечается, что стоимость модернизации одной электрички составляет 46 млн грн, что в 10 раз дешевле приобретения нового состава.

Также, сегодня компания получит последние три из 50 приобретенных в 2017 г. пассажирских вагонов. А в следующем году планируется приобрести еще 60 новых пассажирских вагонов.

Кроме пассажирских вагонов, пополнился парк и новыми 2550 полувагонами, из которых 2500 построили на собственных заводах.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", транспортная компания " Укрзализныця" в этом месяца запустит новый поезд-трансформер Киев-Запорожье. Новый поезд будет состоять из новых вагонов-трансформеров, которые были закуплены у украинского производителя предприятия "Крюковского вагоностроительного завода", и будут курсировать в направлении Запорожья с украинской столицы как "Ночной экспресс", а из Запорожья - как "Интерсити+".

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