В Польше 15 граждан умерли от переохлаждения

Такие данные распространили в сообщении центра в микроблоге Twitter. Согласно этим данным – 26-го декабря еще один гражданин умер от переохлаждения. Это уже 15 человек с начала ноября.

Реагируйте, если знаете, что кто-то может нуждаться в помощи – обратились к гражданам в сообщении с просьбой. Также сказано, что прошлой зимой от переохлаждения в стране погибли аж 115 человек.

Как сообщал УРА-Информ, летом 2017 г. пенсионерка умерла от сильного переохлаждения в Санкт-Петербурге. Женщину нашли на улице.