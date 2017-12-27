16:23 27.12.2017 | Общество | Новости
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В Польше 15 граждан умерли от переохлаждения

Правительственный центр безопасности государства Польша недавно сообщил, что в стране от переохлаждения с ноября уже умерло 15 человек. 

В Польше 15 граждан умерли от переохлаждения

Такие данные распространили в сообщении центра в микроблоге Twitter. Согласно этим данным – 26-го декабря еще один гражданин умер от переохлаждения. Это уже 15 человек с начала ноября.

Реагируйте, если знаете, что кто-то может нуждаться в помощи – обратились к гражданам в сообщении с просьбой. Также сказано, что прошлой зимой от переохлаждения в стране погибли аж 115 человек.

Как сообщал УРА-Информ, летом 2017 г. пенсионерка умерла от сильного переохлаждения в Санкт-Петербурге. Женщину нашли на улице.

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