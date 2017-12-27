В оккупированном Крыму украинку осудили за посты в соцсетях

Активистку осудили за условно за посты в социальных сетях. Как сообщает правозащитная группа Crimean Human Rights Group на своей странице в Facebook, соответствующее решение сегодня принял Ялтинский "суд".

Гражданку Украины Ларису Китайскую осудили за публикации, - говорится в сообщении.

В свою очередь, издание "Крым.Реалии" подтвердило информацию, добавив, что активистка намерена обжаловать приговор.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 26 декабря в оккупированном Симферополе российские силовики провели ряд обысков на улицах Дарвина и Хайри Эмир-Заде.

Хозяйка одного из домов, где проводили обыски, рассказала, что силовики объяснили, что пришли из-за взрыва газопровода в Алуште. Она добавила, что в ходе обысков ничего не нашли и не забрали.