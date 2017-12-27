В оккупированном Крыму украинку осудили за посты в соцсетях

В оккупированном Россией Крыму во вторник, 26 декабря, двум годам лишения свободы приговорили украинку.
Активистку осудили за условно за посты в социальных сетях. Как сообщает правозащитная группа Crimean Human Rights Group на своей странице в Facebook, соответствующее решение сегодня принял Ялтинский "суд".
Гражданку Украины Ларису Китайскую осудили за публикации, - говорится в сообщении.
В свою очередь, издание "Крым.Реалии" подтвердило информацию, добавив, что активистка намерена обжаловать приговор.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, 26 декабря в оккупированном Симферополе российские силовики провели ряд обысков на улицах Дарвина и Хайри Эмир-Заде.
Хозяйка одного из домов, где проводили обыски, рассказала, что силовики объяснили, что пришли из-за взрыва газопровода в Алуште. Она добавила, что в ходе обысков ничего не нашли и не забрали.