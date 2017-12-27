00:30 27.12.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100182759:Polishuk

В оккупированном Крыму украинку осудили за посты в соцсетях

В оккупированном Россией Крыму во вторник, 26 декабря, двум годам лишения свободы приговорили украинку.

В оккупированном Крыму украинку осудили за посты в соцсетях

Активистку осудили за условно за посты в социальных сетях. Как сообщает правозащитная группа Crimean Human Rights Group на своей странице в Facebook, соответствующее решение сегодня принял Ялтинский "суд".

Гражданку Украины Ларису Китайскую осудили за публикации, - говорится в сообщении.

В свою очередь, издание "Крым.Реалии" подтвердило информацию, добавив, что активистка намерена обжаловать приговор.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 26 декабря в оккупированном Симферополе российские силовики провели ряд обысков на улицах Дарвина и Хайри Эмир-Заде.

Хозяйка одного из домов, где проводили обыски, рассказала, что силовики объяснили, что пришли из-за взрыва газопровода в Алуште. Она добавила, что в ходе обысков ничего не нашли и не забрали.

Поделиться
Читайте также:
 
В Ужгороде иномарка въехала в торговый ряд на рынке, есть пострадавшие Польша в новом году вводит новые правила трудоустройства для иностранцев На сайте парламента опубликован текст законопроекта Порошенко об антикоррупционных судах Нацбанк на вторник оставил курс гривны на прежнем уровне
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив