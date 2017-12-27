В Харькове из-за "минирования" общежития эвакуированы 240 граждан

В Харькове эвакуировали примерно 240 человек – по причине сообщения о минировании общежития. Об этом передает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области в Facebook.

Данные о том, что в одном из общежитий по ул. Динамовской заложена взрывчатка, недавно поступили в дежурную часть Шевченковского отдела полиции 27-го декабря в 00:07 от неизвестного - говорится в сообщении. Согласно информации пресс-службы, для проверки на место происшествия отправлялись сотрудники оперативной группы, эксперты технического управления и кинологическая служба.

Как сообщал УРА-Информ, в ноябре из-за сообщения о минировании эвакуировали аэропорт "Киев".