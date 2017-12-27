Украинской стороне передали 74 заложника

Процесс обмена завершился. Украинская сторона получила заложников, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса. Они возвращаются домой.

Об этом на своей страничке в Facebook сообщила представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко.

Вместе с тем на сайте Верховной Рады Украины сегодня опубликовали список освобожденных из плена заложников, которых удерживали на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Среди освобожденных - бойцы батальона "Кривбасс" Николай Герасименко и Александр Лазаренко, которых боевики незаконно удерживали еще с февраля 2015 года.

Также освободили ученого и общественного деятеля Игоря Козловского, активиста Владимира Фомичева и представителя Нацгвардии Евгения Чуднецова, которого боевики приговорили к 30 годам.

Домой также вернулись легендарные "киборги" - Александр Морозов и Иван Ляса, которые дольше всех находились в заложниках, еще с обороны Донецкого аэропорта. Освободили также Александра Олейника, Алексея Кодьмана, Александра Калина, бойца с Саур-Могилы Алексея Кириченко. Их схватили боевики в период с конца 2014 до начала 2016.

В списке также значатся Абрамов, Арбузов, Ахмеров, Бердник, Белов, Бучок, Гаева, Гашпор, Голиков, Даркин, Казначеев, Кононенко, Кононенко, Костенников, Канарский, Коць, Кусков, Левашов, Любчук, Неделяев, Недосекин, Новицкий, Овчаренко, Политова, Попов, Радулов, Сапожников, Симоненко, Сычев, Синченко, Соболев, Старченко, Тиренко, Храмых, Чмерук, Чулга, Швайко, Яковенко, Бессараб, Гулька, Иовов, Кушпиль, Петрачкова, Радовец, Юрбаш, Богдан, Виндюк, Гладкий и другие, - рассказали в пресс-службе аппарата Верховной Рады Украины.

При этом ультраса луганской "Зари" Владислава Овчаренко в оккупированных территориях приговорили к 17 годам тюрьмы, а его друг Артем Ахмеров получил 13 лет колонии строгого режима.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко поздравил первых украинских пленных, освобожденных из удержания боевиками самопровозглашенной "Луганской народной республики". Эту радостную новость сообщили в пресс-службе главы государства.