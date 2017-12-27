23:46 27.12.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100182883:Polishuk

Украина вернет оставшихся заложников и добьется введения миротворцев на Донбасс, - Порошенко

Вертолеты, на борту которых из Донецкой области прибыли освобожденные украинцы, приземлились в аэропорту Харькова.

Украина вернет оставшихся заложников и добьется введения миротворцев на Донбасс, - Порошенко

Всего прибыло девять вертолетов. Машины заходили на посадку в воздушной гавани Харькова тройками.

Первые три борта приземлились в 21.25, вторая тройка вертолетов села около 21.40, а третья – около 22.05 среды 27 декабря.

Вместе с ними прибыли задействованные в процессе обмена представители украинской стороны и встретивший их в Краматорске президент Украины Петр Порошенко.

При этом глава государства заверил, что Украина вернет оставшихся заложников, добьется введения миротворцев на Донбасс и освобождения своей территории.

По его словам, Украина продолжит работать над освобождением незаконно удерживаемых украинцев, введением миротворческой миссии ООН на Донбасс и освобождением временно неподконтрольных территорий, и в итоге сможет достичь этих целей, - заявляет президент Украины Порошенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду, 27 декабря, Украине передали в рамках обмена пленными 74 заложника.

Поделиться
Читайте также:
 
В Германии в праздничной иллюминации использованы рекордные 17 миллиардов ламп Последний четверг в этом году будет облачным, но теплым Меркель и Макрон приветствуют решение по обмену пленными В Киеве судья на Land Rover сбил насмерть пешехода - ФОТО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив