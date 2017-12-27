Украина вернет оставшихся заложников и добьется введения миротворцев на Донбасс, - Порошенко

Первые три борта приземлились в 21.25, вторая тройка вертолетов села около 21.40, а третья – около 22.05 среды 27 декабря.
Вместе с ними прибыли задействованные в процессе обмена представители украинской стороны и встретивший их в Краматорске президент Украины Петр Порошенко.
При этом глава государства заверил, что Украина вернет оставшихся заложников, добьется введения миротворцев на Донбасс и освобождения своей территории.
По его словам, Украина продолжит работать над освобождением незаконно удерживаемых украинцев, введением миротворческой миссии ООН на Донбасс и освобождением временно неподконтрольных территорий, и в итоге сможет достичь этих целей, - заявляет президент Украины Порошенко.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду, 27 декабря, Украине передали в рамках обмена пленными 74 заложника.
Киевский районный суд Харькова продлил меру пресечения Елене Зайцевой, которая сбила 11 пешеходов на улице Сумской, до 10 февраля 2018 года. Теперь виновница ДТП должна находится под стражей без возможности внесения залога.
Президент Украины Петр Порошенко глубоко надеется, что активизация консультаций в "нормандском формате" позволит достичь прогресса в освобождении незаконно удерживаемых российской стороной украинских заложников.