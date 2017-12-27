Украина вернет оставшихся заложников и добьется введения миротворцев на Донбасс, - Порошенко

Всего прибыло девять вертолетов. Машины заходили на посадку в воздушной гавани Харькова тройками.

Первые три борта приземлились в 21.25, вторая тройка вертолетов села около 21.40, а третья – около 22.05 среды 27 декабря.

Вместе с ними прибыли задействованные в процессе обмена представители украинской стороны и встретивший их в Краматорске президент Украины Петр Порошенко.

При этом глава государства заверил, что Украина вернет оставшихся заложников, добьется введения миротворцев на Донбасс и освобождения своей территории.

По его словам, Украина продолжит работать над освобождением незаконно удерживаемых украинцев, введением миротворческой миссии ООН на Донбасс и освобождением временно неподконтрольных территорий, и в итоге сможет достичь этих целей, - заявляет президент Украины Порошенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду, 27 декабря, Украине передали в рамках обмена пленными 74 заложника.