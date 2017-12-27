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Суд над Януковичем продолжится в четверг

Суд над бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, которого подозревают в государственной измене, продолжится в четверг, 28 декабря.

Суд над Януковичем продолжится в четверг

Соответствующее объявление на сегодняшнем заседании сделал судья Оболонского районного суда Киева Владислав Девятко. Он огласил перерыв до десяти часов утра завтрашнего дня.

Вместе с тем во время сегодняшнего заседания в зале суда допросили командующего Военно морскими силами Украины Игоря Воронченко, который зимой 2014 года был заместителем командующего береговой охраны, а также бывшего начальника воинской части А-4515 в Севастополе Александра Кустановича.

Кроме того, допросили помощницу Воронченко Марину Каналюк и военного Юлия Мамчура, который заявил, что письмо Януковича к Владимиру Путину привело к агрессии на территории Украины. Его обращение к Путину содействовало оккупации, - сказал Мамчур. Кроме этого, прокурор Руслан Кравченко просил суд сделать замечание адвокату.

Судья Владислав Девятко отметил, что делает адвокату Сердюку последнее предупреждение за неподобающее поведение на заседании, поскольку тот во время допроса свидетеля не раз перебивал и свидетеля, и судью, а также повышал голос.

Напомним, Юлий Мамчур - военный, командир авиабригады из Крыма, получивший известность благодаря мирному протесту против оккупации своей части россиянами.

Как сообщал УРА-Информ, ранее на суде адвокат заявил, что дело о госизмене Януковича имеет политическую составляющую. Бывшего президента подозревают также в пособничестве в изменении границ Украины, а также в ведении агрессивной войны.

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