21:15 27.12.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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САП закрыла дело против Довгого, поскольку не нашла состава преступления

Специальная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное дело против народного депутата Украины Олеся Довгого.

САП закрыла дело против Довгого, поскольку не нашла состава преступления

Постановление подписано начальником третьего отдела САП Василием Кричуном. Как рассказали журналистам в среду, 27 декабря, в прокуратуре, 22 декабря было принято решение о закрытии дела в части подозрения Довгого в совершении преступления, предусмотренного статьей 364 Уголовного Кодекса Украины на основании статье 284 УПК Украины - в связи с невозможностью установить достаточные доказательства для подтверждения виновности лица в суде и исчерпанием возможности их получения.

Следствием установлено, что вопрос передачи земельных участков в собственность решался исключительно на пленарных заседаниях сессии Киеврады по результатам голосования, а полномочия заместителя Киевского городского головы не предусматривает возможности и обязанности влиять на волеизъявление депутатов по время голосования, допущенные нарушения регламента Киевского горсовета сами по себе не представляют состава уголовного правонарушения, - говорится в постановлении.

В САП также считают, что все возможности поиска доказательств уже исчерпаны, показания свидетелей часто противоречат друг друга, поэтому продолжение расследования не имеет смысла.

Сам Довгий на своей странице в социальной сети Facebook назвал решение САП завершением "спектакля имени Луценко", заявив, что дело закрыто в связи с отсутствием доказательной базы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в июне текущего года Генеральная прокуратура Украины направила в Верховную Раду Украины представление на снятие депутатской неприкосновенности и последующее привлечения к ответственности народного депутата Олеся Довгого. Ему инкриминировали нарушение регламента в бытность секретарем Киеврады в 2007 году.

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