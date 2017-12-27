САП закрыла дело против Довгого, поскольку не нашла состава преступления

Постановление подписано начальником третьего отдела САП Василием Кричуном. Как рассказали журналистам в среду, 27 декабря, в прокуратуре, 22 декабря было принято решение о закрытии дела в части подозрения Довгого в совершении преступления, предусмотренного статьей 364 Уголовного Кодекса Украины на основании статье 284 УПК Украины - в связи с невозможностью установить достаточные доказательства для подтверждения виновности лица в суде и исчерпанием возможности их получения.

Следствием установлено, что вопрос передачи земельных участков в собственность решался исключительно на пленарных заседаниях сессии Киеврады по результатам голосования, а полномочия заместителя Киевского городского головы не предусматривает возможности и обязанности влиять на волеизъявление депутатов по время голосования, допущенные нарушения регламента Киевского горсовета сами по себе не представляют состава уголовного правонарушения, - говорится в постановлении.

В САП также считают, что все возможности поиска доказательств уже исчерпаны, показания свидетелей часто противоречат друг друга, поэтому продолжение расследования не имеет смысла.

Сам Довгий на своей странице в социальной сети Facebook назвал решение САП завершением "спектакля имени Луценко", заявив, что дело закрыто в связи с отсутствием доказательной базы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в июне текущего года Генеральная прокуратура Украины направила в Верховную Раду Украины представление на снятие депутатской неприкосновенности и последующее привлечения к ответственности народного депутата Олеся Довгого. Ему инкриминировали нарушение регламента в бытность секретарем Киеврады в 2007 году.