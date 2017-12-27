05:30 27.12.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100182764:Polishuk

Сайдик призывает обеспечить достойные условия обмена заложников

Специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик приветствует договоренности об обмене заложников 27 декабря.

Сайдик призывает обеспечить достойные условия обмена заложников

Вместе с тем он призывает стороны обеспечить все необходимые условия обмена на должном уровне. Как говорится в заявлении Сайдика, обмен является тем важным шагом, которого ждали, как заключенные, так и их семьи.

Этот гуманитарный жест имеет еще большее символическое значение в период рождественских и новогодних праздников, - отметил он.

Напомним, обмен заложников на Донбассе запланирован на среду, 27 декабря. Это подтвердила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

Как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко уверен, что нет ничего важнее того, чтобы вернуть домой украинцев, находящихся в плену. Глава государства заверил, что были применены все возможные механизмы международного давления. Как заявил во вторник, 26 декабря, на встрече с родными заложников заявил президент, последние дни подготовка к освобождению украинских заложников продолжалась в режиме 24 часа в сутки.

Поделиться
Читайте также:
 
Адвокаты Ежова подавать апелляцию на решение суда не будут В Индии украинки попали в аварию, одна из них погибла Минфин докапитализировал "ПриватБанк" еще на 16 миллиардов гривен Ровенский суд арестовал 1,6 тонн янтаря, изъятого полицией
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив