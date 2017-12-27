01:30 27.12.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100182760:Polishuk

Ровенский суд арестовал 1,6 тонн янтаря, изъятого полицией

Ровенский городской суд во вторник, 26 декабря, принял решение арестовать изъятые полицией около 1,6 тонны обработанного и необработанного янтаря.

Ровенский суд арестовал 1,6 тонн янтаря, изъятого полицией

Стоимость арестованного солнечного камня составляет 16 миллионов гривен. Как сообщил на своей страничке в социальной сети спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, суд также арестовал специальное оборудование для незаконной добычи и обработки янтаря

Следственные действия проводились в рамках уголовного дела, начатого органами полиции по статье Уголовного Кодекса Украины Незаконная добыча полезных ископаемых общегосударственного значения, массовые беспорядки, сопротивление и насилие в отношении работника правоохранительного органа.

Сейчас по делу проводятся необходимые следственные действия с целью установления всех обстоятельств совершения уголовных преступлений, связанных с незаконными операциями с янтарем, и привлечения виновных лиц к предусмотренной законом ответственности", - говорится в сообщении, - пояснил Лысенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в одесском аэропорту пограничники задержали гражданина Китая, который пытался незаконно вывезти в Турцию янтарь.

По словам пограничников, во время оформления пассажиров авиарейса Одесса-Стамбул смотровой группой были обнаружены в личных вещах гражданина Китая три подозрительных пакета.

Поделиться
Читайте также:
 
В оккупированном Крыму украинку осудили за посты в соцсетях В Ужгороде иномарка въехала в торговый ряд на рынке, есть пострадавшие Польша в новом году вводит новые правила трудоустройства для иностранцев На сайте парламента опубликован текст законопроекта Порошенко об антикоррупционных судах
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив