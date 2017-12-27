Ровенский суд арестовал 1,6 тонн янтаря, изъятого полицией

Стоимость арестованного солнечного камня составляет 16 миллионов гривен. Как сообщил на своей страничке в социальной сети спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, суд также арестовал специальное оборудование для незаконной добычи и обработки янтаря

Следственные действия проводились в рамках уголовного дела, начатого органами полиции по статье Уголовного Кодекса Украины Незаконная добыча полезных ископаемых общегосударственного значения, массовые беспорядки, сопротивление и насилие в отношении работника правоохранительного органа.

Сейчас по делу проводятся необходимые следственные действия с целью установления всех обстоятельств совершения уголовных преступлений, связанных с незаконными операциями с янтарем, и привлечения виновных лиц к предусмотренной законом ответственности", - говорится в сообщении, - пояснил Лысенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в одесском аэропорту пограничники задержали гражданина Китая, который пытался незаконно вывезти в Турцию янтарь.

По словам пограничников, во время оформления пассажиров авиарейса Одесса-Стамбул смотровой группой были обнаружены в личных вещах гражданина Китая три подозрительных пакета.