Работа над обменом пленными в Минске будет продолжена, - Кучма

Переговоры и консультации по этому вопросу продолжались практически с начала войны. Об этом в среду, 27 декабря, заявил представитель Украины в контактной группе Леонид Кучма.

Как сообщила на своей страничке в Facebook его пресс-секретарь Дарка Олифер, Кучма пояснил насколько сложным и изнурительным был этот процесс, сколько усилий было потрачено для того, чтобы люди вернулись к своим родным и близким.

Сейчас мы видим, что все было не зря и это вдохновляет к тому, чтобы продолжить нашу работу, - заявил Кучма.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду, 27 декабря, Украине передали в рамках обмена пленными 74 заложника. Процесс обмена завершился. Украинская сторона получила заложников, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса. Они возвращаются домой, - рассказала народный депутат Украины Ирина Луценко.