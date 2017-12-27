21:56 27.12.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Работа над обменом пленными в Минске будет продолжена, - Кучма

Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на Донбассе и дальше будет продолжать работу над обменом пленными.

Работа над обменом пленными в Минске будет продолжена, - Кучма

Переговоры и консультации по этому вопросу продолжались практически с начала войны. Об этом в среду, 27 декабря, заявил представитель Украины в контактной группе Леонид Кучма.

Как сообщила на своей страничке в Facebook его пресс-секретарь Дарка Олифер, Кучма пояснил насколько сложным и изнурительным был этот процесс, сколько усилий было потрачено для того, чтобы люди вернулись к своим родным и близким.

Сейчас мы видим, что все было не зря и это вдохновляет к тому, чтобы продолжить нашу работу, - заявил Кучма.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду, 27 декабря, Украине передали в рамках обмена пленными 74 заложника. Процесс обмена завершился. Украинская сторона получила заложников, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса. Они возвращаются домой, - рассказала народный депутат Украины Ирина Луценко.

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