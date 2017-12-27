15:56 27.12.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко лично контролирует освобождение украинских пленных

Президент Украины Петр Порошенко поздравил первых украинских пленных, освобожденных из удержания боевиками самопровозглашенной "Луганской народной республики".

Порошенко лично контролирует освобождение украинских пленных

Эту радостную новость сообщили в пресс-службе главы государства.

Отмечается,  что каждый шаг контролируется президентом лично. Он в телефоном режиме поздравил первых освобожденных наших ребят из вражеского плена.

Также глава государства поблагодарил родных украинских заложников за их веру в Украинское государство, и веру в общую борьбу.

Президент подчеркнул, что применил все возможности международного давления: начиная от Нормандского формата и заканчивая нашими партнерами из США.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украински пленных, которые удерживаются на территории так называемой "Луганской народной республики", вывезли из Луганского СИЗО для процедуры обмена.

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