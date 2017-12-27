Порошенко лично контролирует освобождение украинских пленных

Президент Украины Петр Порошенко поздравил первых украинских пленных, освобожденных из удержания боевиками самопровозглашенной "Луганской народной республики".
Эту радостную новость сообщили в пресс-службе главы государства.
Отмечается, что каждый шаг контролируется президентом лично. Он в телефоном режиме поздравил первых освобожденных наших ребят из вражеского плена.
Также глава государства поблагодарил родных украинских заложников за их веру в Украинское государство, и веру в общую борьбу.
Президент подчеркнул, что применил все возможности международного давления: начиная от Нормандского формата и заканчивая нашими партнерами из США.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украински пленных, которые удерживаются на территории так называемой "Луганской народной республики", вывезли из Луганского СИЗО для процедуры обмена.