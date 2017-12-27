Порошенко лично контролирует освобождение украинских пленных

Эту радостную новость сообщили в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что каждый шаг контролируется президентом лично. Он в телефоном режиме поздравил первых освобожденных наших ребят из вражеского плена.

Также глава государства поблагодарил родных украинских заложников за их веру в Украинское государство, и веру в общую борьбу.

Президент подчеркнул, что применил все возможности международного давления: начиная от Нормандского формата и заканчивая нашими партнерами из США.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украински пленных, которые удерживаются на территории так называемой "Луганской народной республики", вывезли из Луганского СИЗО для процедуры обмена.