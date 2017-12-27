04:00 27.12.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Нацгвардия испытала новый бронеавтомобиль - ФОТО

Сотрудники Национальной гвардии Украины провели очередное испытание нового специализированного бронированного автомобиля "Дозор-Новатор".

Нацгвардия испытала новый бронеавтомобиль - ФОТО

Об этом сообщили в пресс-центре Министерства внутренних дел на своей странице в Facebook.

Отметим, что тест-драйв длился два часа. При этом сам бронеавтомобиль сконструирован с учетом современных требований к технике подразделений спецназначения с использованием шасси, которое приспособленное к эксплуатации в самых сложных условиях бездорожья.

В ведомстве также подчекнули, что в отличие от своего старшего брата Варта, модель Новатор имеет более компактные размеры и гораздо легче. Кроме того, экземпляр оснастили дополнительными опциями, обеспечивающими комфорт и безопасность экипажа

Кстати, бронеавтомобиль разработало предприятие Украинская бронетехника специально для потребностей Нацгвардии.

Напмоним, как сообщал "УРА-Информ", секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов ранее рассказал о принципах работы боевого ракетного комплекса "Ольха". 

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