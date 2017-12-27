01:00 27.12.2017 | Общество | Новости
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Китай вывел на орбиту группу спутников дистанционного зондирования Земли

С космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань, запустили третью группу спутников дистанционного зондирования Земли "Яогань-30".

Китай вывел на орбиту группу спутников дистанционного зондирования Земли

Об этом передает местное агентство "Синьхуа".

Отмечается, что пуск состоялся, 26 декабря в 03:44 по местному времени. Спутники были выведены при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2С".

"Яогань-30" успешно выведены на заданную орбиту. Аппараты предназначены для проведения научных экспериментов, в том числе для изучения электромагнитных излучений в атмосфере.

Спутники данной серии сконструированы для исследования земной поверхности и могут быть использованы при ликвидации последствий стихийных бедствий.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Северная Корея запустила неизвестную баллистическую ракету. Ракета была запущено из провинции Пхенан-Намдо и полетела на восток. Японские власти зафиксировали, что ракета упала в море в 210 километрах к западу от острова Кюсю в исключительной в экономической зоне Японии.

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