Google посвятил дудл культовой актрисе Марлен Дитрих - ФОТО

Сегодня ровно 116 лет, когда 27 декабря 1901 года в Берлине родилась актриса Мария Магдалена Дитрих. По этому поводу крупнейшая компания Google решила посвятить легендарной артистке дудл.
Отметим, что новый дудл нарисовал известный художник Саша Стейнберг. Он изобразил Марлен на сцене с традиционным для нее макияжем с акцентом на ярко-красные губы. На голове у актрисы цилиндр - незаменимая часть мужского образа, часто использовавшийся ею. В руках у Дитрих микрофон.
Согласно его словам, Марлен Дитрих была "диким оригиналом, королевой сопротивления", поскольку она никогда не обращала внимание на политическую ситуацию и гендерные особенности.
Дитрих стала знаменитой после премьеры фильма "Голубой ангел", состоявшейся в 1930 году, после чего уехала в Голливуд. Там Дитрих снялась в шести фильмах режиссера Джозефа фон Штернберга, которые принесли ей всемирную известность. В картине "Марокко" актриса предстала в образе певицы в мужском костюме, после чего многие женщины стали носить брюки. Затем последовали фильмы "Белокурая Венера", "Распутная императрица", "Дьявол - это женщина".
Также стоит добавить, что актриса возвращается в Германию звездой, но из-за непринятия идеологии нацизма Дитрих демонстративно подала документы на американское гражданство. Во время Второй мировой войны она выступала с концертами в войсках союзников в Северной Африке, Италии и Франции.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", совсем недавно компания Google создала дудл в честь юбилея комедии режиссера Эльдара Рязанова "Служебный роман".