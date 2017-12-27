Google посвятил дудл культовой актрисе Марлен Дитрих - ФОТО

Отметим, что новый дудл нарисовал известный художник Саша Стейнберг. Он изобразил Марлен на сцене с традиционным для нее макияжем с акцентом на ярко-красные губы. На голове у актрисы цилиндр - незаменимая часть мужского образа, часто использовавшийся ею. В руках у Дитрих микрофон.

Согласно его словам, Марлен Дитрих была "диким оригиналом, королевой сопротивления", поскольку она никогда не обращала внимание на политическую ситуацию и гендерные особенности.

Дитрих стала знаменитой после премьеры фильма "Голубой ангел", состоявшейся в 1930 году, после чего уехала в Голливуд. Там Дитрих снялась в шести фильмах режиссера Джозефа фон Штернберга, которые принесли ей всемирную известность. В картине "Марокко" актриса предстала в образе певицы в мужском костюме, после чего многие женщины стали носить брюки. Затем последовали фильмы "Белокурая Венера", "Распутная императрица", "Дьявол - это женщина".

Также стоит добавить, что актриса возвращается в Германию звездой, но из-за непринятия идеологии нацизма Дитрих демонстративно подала документы на американское гражданство. Во время Второй мировой войны она выступала с концертами в войсках союзников в Северной Африке, Италии и Франции.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", совсем недавно компания Google создала дудл в честь юбилея комедии режиссера Эльдара Рязанова "Служебный роман".