Жителям одного из сел в зоне АТО упрощен пропуск через линию разграничения

Так, в зоне проведения в Донецкой области АТО для жителей с. Верхнеторецкого упрощен режим пропуска через линию разграничения. Об этом сказано в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

Сообщается, что жители Верхнеторецкого на период праздников смогут в упрощенном режиме пересекать линию разграничения – с целью попасть в ОРДО. Пересекать линию соприкосновения было позволено только в пешем порядке. Затем же пересечение линии разграничения будет проводиться в установленном порядке – согласно действующего законодательства.

Как сообщал УРА-Информ, на Донбассе военные действия активизировались.