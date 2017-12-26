12:16 26.12.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100182700:mysnichenko

Жителям одного из сел в зоне АТО упрощен пропуск через линию разграничения

Жители Верхнеторецкого теперь какое-то время смогут пересекать линию вне контрольных пунктов пропуска.

Жителям одного из сел в зоне АТО упрощен пропуск через линию разграничения

Так, в зоне проведения в Донецкой области АТО для жителей с. Верхнеторецкого упрощен режим пропуска через линию разграничения. Об этом сказано в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

Сообщается, что жители Верхнеторецкого на период праздников смогут в упрощенном режиме пересекать линию разграничения – с целью попасть в ОРДО. Пересекать линию соприкосновения было позволено только в пешем порядке. Затем же пересечение линии разграничения будет проводиться в установленном порядке – согласно действующего законодательства.

Как сообщал УРА-Информ, на Донбассе военные действия активизировались.

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