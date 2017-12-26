За чистоту и велопрогулки отныне будут платить "деньги"

Так, новая валюта получила название "климатическая капля", которая эквивалентна один кг парниковых газов, которые благодаря участникам акции не попадают в атмосферу.

Сообщается, что в течение года можно получить более 500 "капель" за свою деятельность. Все поступки отслеживаются и переводятся в электронные баллы в мобильном приложении.

Позже их можно обменять на скидки и бонусы от партнеров приложения. Баллы начисляются за любой поступок, который помогает сохранить окружающую среду.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", присоединение к данной инициативе Украины упрощает взаимодействие государств по данной деятельности. Так, Украина решила примкнуть к Батумской инициативе в вопросе зеленой экономики.