05:00 26.12.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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За чистоту и велопрогулки отныне будут платить "деньги"

Местные власти Житомира ввели новую валюту, которой награждают за вклад в защиту окружающей среды. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

За чистоту и велопрогулки отныне будут платить

Так, новая валюта получила название "климатическая капля", которая эквивалентна один кг парниковых газов, которые благодаря участникам акции не попадают в атмосферу.

Сообщается, что в течение года можно получить более 500 "капель" за свою деятельность. Все поступки отслеживаются и переводятся в электронные баллы в мобильном приложении.

Позже их можно обменять на скидки и бонусы от партнеров приложения. Баллы начисляются за любой поступок, который помогает сохранить окружающую среду.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", присоединение к данной инициативе Украины упрощает взаимодействие государств по данной деятельности. Так, Украина решила примкнуть к Батумской инициативе в вопросе зеленой экономики.

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