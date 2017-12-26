15:22 26.12.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине за 11 месяцев совершено 1200 убийств

Также было зафиксировано более 2,6 тыс. разбойных нападений.

В Украине за 11 месяцев совершено 1200 убийств

В течение 11 месяцев 2017 г. в нашей стране зафиксировано 1242 убийства. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава Нацполиции Сергей Князев.

Согласно его словам - 1242 убийства зарегистрировано за 11 месяцев. И при этом наиболее высокий удельный вес раскрытых преступлений данной категории - 89%", - сообщил Князев. По его словам, в 2017 г. также зарегистрировано 2663 разбойных нападений, а в 2016 году таких преступлений зарегистрировали 3 560. Более того – также в течение 11-ти месяцев было раскрыто 1621 разбойное нападение.

Как сообщал УРА-Информ, за сутки в стране по итогам ДТП погибло 19 граждан.

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