В Украине из-за протестов за год 400 раз блокировали дороги

В Украине в течение 2017 г. работники Национальной полиции зафиксировали около 400 случаев блокировки автодорог в рамках акций протеста.

Такие данные на пресс-конференции заявил глава Нацполиции Сергей Князев. Согласно его словам – еще один способ донесения до власти проблемы, который активно применялся общинами, - это блокирование дорог.

В полиции подчеркнули, что таких случаев было даже больше 400 - добавил Князев. По его словам, это говорит о том, что градус напряжения в обществе по итогам Революции Достоинства до сих пор остается большим.

Как сообщал УРА-Информ, активисты в сентябре 2017 г. перекрыли две дороги перед въездом в Киев.