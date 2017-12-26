В Новотроицком выявлен тайник с тротилом

Вещества могли использоваться диверсионно-разведывательными группами боевиков. Об этом в сводке о результатах работы за 11 месяцев 2017 г. передает пресс-служба ГПСУ.

В рамках проверки оперативной информации по поводу накопления огнестрельного оружия в населенном пункте Новотроицкое правоохранители при помощи собаки обнаружили тайник. В нем был тротил, а также противотанковые мины, 200 патронов, 44 электродетонатора, 15 взрывателей, 7 ручных гранат и противотанковая управляемая ракета.

Как сообщал УРА-Информ, за год пограничники изъяли 870 единиц оружия.