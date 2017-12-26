Данная звезда входила в праздничную иллюминацию. Стоимость нанесенного городу ущерба составляет более 1600 гривен. Об этом передает Ковальский райотдел полиции.

Согласно этим данным – по причине кражи нарушилась вся праздничная иллюминация, потому что новогодняя звезда состоит из двух четырехугольных кoнструкций, что наложены oднa на другую. Тaкие звезды украшают елку пo нижней ее части, одну из которых недавно и украли.

Как сообщал УРА-Информ, в Запорожье был установлен рекорд – самая большая новогодняя елка из автомобилей. 270 авто участвовали в ее создании.