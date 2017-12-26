Украинская группа вылетела на Донбасс за пленными

Об этом вечером на своей страничке в Facebook написала представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко. По ее словам, вместе с ней отправились омбудсмен Валерия Лутковская, а также представители Генеральной прокуратуры, Министерства обороны и Службы безопасности Украины.

Она напомнила, что обмен пленными запланирован на среду, 27 декабря. Киев передаст представителям так называемых республик 306 человек, а они, в свою очередь, передадут украинской стороне 74 человека. Даже в самолете мы работаем, - написала Геращенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко уверен, что нет ничего важнее того, чтобы вернуть домой украинцев, находящихся в плену. Глава государства заверил, что были применены все возможные механизмы международного давления. Как заявил во вторник, 26 декабря, на встрече с родными заложников заявил президент, последние дни подготовка к освобождению украинских заложников продолжалась в режиме 24 часа в сутки.