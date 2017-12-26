22:32 26.12.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинская группа вылетела на Донбасс за пленными

Группа украинских политиков во вторник вечером, вылетела на Донбасс для обмена военнопленными.

Украинская группа вылетела на Донбасс за пленными

Об этом вечером на своей страничке в Facebook написала представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко. По ее словам, вместе с ней отправились омбудсмен Валерия Лутковская, а также представители Генеральной прокуратуры, Министерства обороны и Службы безопасности Украины.

Она напомнила, что обмен пленными запланирован на среду, 27 декабря. Киев передаст представителям так называемых республик 306 человек, а они, в свою очередь, передадут украинской стороне 74 человека. Даже в самолете мы работаем, - написала Геращенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко уверен, что нет ничего важнее того, чтобы вернуть домой украинцев, находящихся в плену. Глава государства заверил, что были применены все возможные механизмы международного давления. Как заявил во вторник, 26 декабря, на встрече с родными заложников заявил президент, последние дни подготовка к освобождению украинских заложников продолжалась в режиме 24 часа в сутки.

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