03:00 26.12.2017 | Политика | Новости
100182629:roman

Тунис ограничил воздушное пространство для одной из авиакомпаний

Власти Туниса запретили пересекать свое воздушное пространство авиакомпании Emirates. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании в Twitter.

Тунис ограничил воздушное пространство для одной из авиакомпаний

Между двумя странами разгорелся конфликт на почве совместного сотрудничества в сфере воздушной инфраструктуры. Ранее власти ОАЭ перекрыли доступ для авиакомпаний Туниса, однако ни власти страны, ни руководство аэропортов не смогло дать внятного ответа на подобные действия Абу-Даби. После этого ряд общественных организаций потребовал от правительства страны наладить контакты с Тунисом и объясниться за свои действия, однако этого не последовало.

В Тунисе заявили о нарушениях международного права и конвенции про взаимоотношения в сфере пользование воздушным пространством. 

"Запрет будет снят в тот момент, когда авиакомпания найдет решение по выходу из сложившейся ситуации", - говорится в сообщении.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в аэропорте  Дубая был  введен первый в мире виртуальный паспортный контроль.

Поделиться
Читайте также:
 
В Альпах на канатной дороге застряли две сотни лыжников На Львовщине произошло тройное ДТП Сторонница движения Femen обнажилась перед папой Франциском Украина готова к полному обмену пленными, - Геращенко
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив