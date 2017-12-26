Тунис ограничил воздушное пространство для одной из авиакомпаний

Между двумя странами разгорелся конфликт на почве совместного сотрудничества в сфере воздушной инфраструктуры. Ранее власти ОАЭ перекрыли доступ для авиакомпаний Туниса, однако ни власти страны, ни руководство аэропортов не смогло дать внятного ответа на подобные действия Абу-Даби. После этого ряд общественных организаций потребовал от правительства страны наладить контакты с Тунисом и объясниться за свои действия, однако этого не последовало.

В Тунисе заявили о нарушениях международного права и конвенции про взаимоотношения в сфере пользование воздушным пространством.

"Запрет будет снят в тот момент, когда авиакомпания найдет решение по выходу из сложившейся ситуации", - говорится в сообщении.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в аэропорте Дубая был введен первый в мире виртуальный паспортный контроль.