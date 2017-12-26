Суд отпустил "титушек", обвиняемых в покушении на убийство активистов Евромайдана, под домашний арест

Суд отпустил их под домашний арест. Как сообщает на своей странице в Facebook адвокат евромайдановцев Виктория Дейнека, сегодня суд рассматривал эпизод, который касается покушений на убийства митингующих 18 февраля 2014 года вечером на перекрестке улиц Владимирской и Большая Житомирская.

Суд постановил, что с 26 декабря обвиняемому Гебану Олегу мера пресечения будет изменена с содержания под стражей на домашний арест с запретом круглосуточно оставлять место своего проживания. Мужчина также должен не выезжать за пределы Киева без разрешения суда и обязан прибывать в суд по первому требованию.

Мера пресечения избрана сроком на 60 дней, то есть до 23 февраля 2018.

Аналогичное решение суд принял и для Сергея Костенко, - написала адвокат.

Напомним, 22 декабря, суд Киева вынес приговор по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия. Ночью 19 февраля 2014 года, на перекрестке Владимирской и Большой Житомирской в Киеве, неизвестные мужчины с битами и оружием, в касках, камуфляже и черных масках напали на Веремия и IT-специалиста "Вестей" Алексея Лымаренко.

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Как сообщал УРА-Информ, Генеральная прокуратура Украины намерена подавать апелляционную жалобу на приговор суда против Юрия Крысина, которого признали причастным к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия во время Евромайдана.