01:00 26.12.2017 | Общество | Новости
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Сторонница движения Femen обнажилась перед папой Франциском

Участница движения Femen организовала акцию во время рождественской церемонии в Ватикане, которую проводил Папа Римский Франциск. Об этом передает Femen.

Сторонница движения Femen обнажилась перед папой Франциском

Активистка движения обнажила грудь во время католической мессы Папы Франциска. Такими действиями девушка хотела привлечь внимание к делу с женщиной в Сальвадоре, которую приговорили к 30-ти годам лишения свободы за преждевременный выкидыш. Девушка также выдвинула требование своей организации, среди которых - легализация абортов, а также публичное расследование случаев сексуального насилия, которые совершают католические святые в отношении молодых монахинь.

Напомним, что аборт запрещен в 20 странах мира, а в ряде стран востока это карается пожизненным заключением или смертной казнью.

"Мария напоминает нам, что мы больше не живем в архаичные времена, что женщины являются законными владельцами своих тел", - говорится в уведомлении.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно возле Верховной Рады прошла очередная акция Femen - обнаженная женщина появилась в палаточном лагере сторонников Саакашвили и угрожала митингующим веслом.

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