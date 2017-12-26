Сторонница движения Femen обнажилась перед папой Франциском

Активистка движения обнажила грудь во время католической мессы Папы Франциска. Такими действиями девушка хотела привлечь внимание к делу с женщиной в Сальвадоре, которую приговорили к 30-ти годам лишения свободы за преждевременный выкидыш. Девушка также выдвинула требование своей организации, среди которых - легализация абортов, а также публичное расследование случаев сексуального насилия, которые совершают католические святые в отношении молодых монахинь.

Напомним, что аборт запрещен в 20 странах мира, а в ряде стран востока это карается пожизненным заключением или смертной казнью.

"Мария напоминает нам, что мы больше не живем в архаичные времена, что женщины являются законными владельцами своих тел", - говорится в уведомлении.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно возле Верховной Рады прошла очередная акция Femen - обнаженная женщина появилась в палаточном лагере сторонников Саакашвили и угрожала митингующим веслом.