Приговор причастному к убийству Веремия будет обжалован - ГПУ - ВИДЕО

Апелляция уже готовится и в ближайшее время будет подана. Об этом заявил во вторник, 26 декабря, заявил прокурор ГПУ Алексей Донской.

По его словам, прокуратура расценивает приговор, вынесенный судом Крысину в виде четырех лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком на два года как несправедливый.

Напомним, суд Киева вынес приговор по делу об убийстве журналиста Веремия. Крысина признали виновным в хулиганстве с применением оружия.

Как сообщал УРА-Информ, Веремий умер 19 февраля 2014 года в реанимации после того, как неизвестные напали на его такси, вытащили из машины, сильно избили и выстрелили в спину. По данным следствия, журналиста убили так называемые "титушки", которые прибыли с Донбасса по инициативе помощника Юрия Иванющенко. По неподтвержденным данным, непосредственного убийцу Веремия убили на территории оккупированной Горловки в июле 2015 года.