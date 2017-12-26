Правоохранители заблокировали в соцсетях около тысячи "групп смерти"

Об этом 26 декабря в рамках итоговой пресс-конференции заявил глава Нацполиции Сергей Князев. Согласно его словам – он подчеркивает нашу реакцию на т.н. группы "Синий кит", - действия правоохранителей сумели свести к минимуму потери среди детей.

Правоохранители заблокировали около тысячи таких "групп смерти" в соцсетях и эта проблема практически исчезла - добавил С.Князев.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине в течение последних 11-ти месяцев 2017 года было совершено примерно 1200 убийств – сообщал также в ходе пресс-конференции Сергей Князев.