15:40 26.12.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Правоохранители заблокировали в соцсетях около тысячи "групп смерти"

Правоохранительные органы недавно заблокировали около тысячи "групп смерти" в социальных сетях. 

Правоохранители заблокировали в соцсетях около тысячи

Об этом 26 декабря в рамках итоговой пресс-конференции заявил глава Нацполиции Сергей Князев. Согласно его словам – он подчеркивает нашу реакцию на т.н. группы "Синий кит",  - действия правоохранителей сумели свести к минимуму потери среди детей.

Правоохранители заблокировали около тысячи таких "групп смерти" в соцсетях и эта проблема практически исчезла - добавил С.Князев.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине в течение последних 11-ти месяцев 2017 года было совершено примерно 1200 убийств – сообщал также в ходе пресс-конференции Сергей Князев.

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