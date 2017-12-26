21:15 26.12.2017 | Общество | Новости
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Польша в новом году вводит новые правила трудоустройства для иностранцев

С 2 января 2018 года, Польша намерена ввести новые правила трудоустройства для иностранцев.

Польша в новом году вводит новые правила трудоустройства для иностранцев

Власти страны приняли решение заменить заявления-поручения польских работодателей платными разрешениями на сезонную работу. Как сообщает "Польское радио", целью таких правил является адаптация государственных норм к законодательству Европейского Союза.

В Варшаве считают, что до этого не было никакого контроля над порядком получения работы на основании заявления о намерении поручить работу иностранцу, кроме самого факта регистрации. Не было также известно на кого и на каких условиях гражданин другого государства работает и это затрудняло проверку пограничников и Государственной инспекции труда.

В связи с чем с нового года период выполнения работы по платным разрешениям не будет превышать девяти месяцев в течение календарного года и его нудно считать от даты въезда иностранца на территорию Польши.

Оплата за документ составит 30 злотых, а процедура разрешений на сезонную работу будет действовать в полеводстве, садоводстве, туризме и гастрономии.

Напомним, бывший президент Польши Александр Квасьневский заявил что украинцы, работающие на территории Польши, важные для поляков, поскольку развивают экономику этой страны.

Как сообщал УРА-Информ, ранее о новых правилах трудроустройства в Польше заявляла директор Уездного управления труда в городе Груец Мажанна Скочек.

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